Esclusiva: Cioffi sempre più a rischio a Verona. Gli scenari

La sconfitta contro l’Udinese metterà l’Hellas Verona nelle condizioni di dover riflettere sulla posizione di Gabriele Cioffi. L’allenatore non era al sicuro già qualche settimana fa, poi ha battuto la Sampdoria e perso due partite in trasferta. Certo, con l’Udinese si può anche non fare punti, ma c’è un’insoddisfazione che può portare anche al ribaltone prima della delicata trasferta di Salerno. Questa sera Paulo Sousa al Bentegodi per la seconda volta di fila, era già stato in tribuna a Firenze: un intermediario spinge per il suo ritorno in Serie A. Ma nella lista, come abbiamo già anticipato, c’è anche Davide Ballardini (il preferito del direttore sportivo Marroccu), più defilato Andreazzoli e, sullo sfondo, la soluzione interna rappresentata da Salvatore Bocchetti. Una cosa è sicura: la posizione di Cioffi è sempre più a rischio… Al massimo gli verrà concessa un’altra possibilità a Salerno.

Foto: Instagram Hellas Verona