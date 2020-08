Esclusiva: Cigarini, c’è il Parma. Ma il Crotone non molla

Luca Cigarini ha lasciato il Cagliari a parametro zero, ma sta valutando alcune proposte dalla Serie A. In primis quella del Parma, ha un grande rapporto con il direttore sportivo Carli e poi non entrerebbe in lista essendo cresciuto proprio in quel settore giovanile. Ma ci sta provando con forza anche il Crotone, fortemente interessati alle prestazioni del centrocampista centrale. In B lo vuole la SPAL, esclusa l’ipotesi Reggiana, ma Cigarini vorrebbe restare in Serie A. Zero riscontri sul Monza.

Foto: Twitter Cagliari