Amato Ciciretti probabilmente troverà una sistemazione negli ultimissimi giorni di mercato. Rientrato a Napoli dal prestito di Ascoli, lo stesso club marchigiano ha fatto un sondaggio per riottenerlo, ma al momento la situazione è in stand-by. Per l’esterno offensivo si è mosso anche il Perugia e timidamente il Pescara. Molto presto si arriverà a una soluzione che accontenti tutti.

Foto: Instagram Ascoli