Esclusiva: Ciano-Bari, svolta in arrivo. Sogno Gytkjaer. E il Frosinone aspetta Marras

Camillo Ciano è un promesso sposo del Bari. Una trattativa che sembrava essersi arenata, in realtà si sta lavorando sottotraccia e la fumata bianca è una questione di tempo. Il Frosinone ha dato il via libera (contratto in scadenza 2024) e in cambio avrà l’esterno offensivo Manuel Marras. Operazione slittata perché Marras aveva rifiutato l’Ascoli, malgrado un accordo raggiunto tra le due società, e questa situazione ha provocato momenti di tensione. Ma ora il Frosinone lo aspetta, esattamente come il Bari aspetta Ciano. E sogna Christian Gytkjaer che per ora il Monza non molla, ma la situazione potrebbe cambiare se arrivasse un altro attaccante in Brianza.

Foto: Instagram Ciano