Esclusiva: Chievo, trattativa avanzata con la Fiorentina per Illanes

Julian Illanes, difensore centrale classe 1997 è vicino al Chievo Verona. Una trattativa in stato già avanzato per lo specialista della Fiorentina che è rientrato in Toscana dopo il prestito di Avellino. Adesso il Chievo è un’opzione che può concretizzarsi nelle prossime ore, visto che i contatti sono già ben avviati e possono portare alla definizione della trattativa con il difensore argentino.

Foto: logo sito Chievo