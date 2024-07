Esclusiva: Chiesa, per la Juventus non è un problema. Gli scenari

Federico Chiesa può prendersi il tempo che ritiene opportuno, per la Juventus non è un problema. Da oltre un mese raccontiamo che è sul mercato, fin qui qui senza alcun tipo di pentimento o ripensamento. L’esterno offensivo in scadenza di contratto ha memorizzato la proposta della Roma, abbiamo spiegato che gli accordi tra i due club non sarebbero un problema a 20 milioni più bonus. L’unica verità è che fin qui il suo agente Ramadani non ha portato una proposta davvero importante dall’estero, una rincorsa dalla scorsa estate. Chiesa è atteso alla Continassa un paio di giorni dopo il matrimonio fissato per il prossimo 20 luglio, Thiago Motta gli ribadirà che non è una prevenzione quella nel suoi riguardi ma la necessità di puntare su altri specialisti. Quindi, Chiesa è libero di riflettere ancora, a noi non risulta che la Roma abbia comunicato la volontà di tirarsi fuori dalla trattativa, di sicuro non aspetterà in eterno. Certo, incassare 20 milioni permetterebbe alla Juve di sbloccare altre situazioni in entrata, ma qualsiasi forzatura non avrebbe senso. Per ora c’è la Roma, non in eterno, magari più avanti potranno sbloccarsi situazioni oggi imprevedibili.

Foto: Instagram Juventus