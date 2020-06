Esclusiva: Charpentier-Genoa in chiusura. E la Reggina è pronta

Operazione in chiusura. Gabriel Charpentier, attaccante francese classe 1999, è ormai a pochissimi passi dal Genoa. Mancano soltanto gli ultimi dettagli, le intese di massima sono state raggiunte, i lettoni dello Spartaks Jurmala incasseranno circa un milione. Ci sono già gli accordi tra Genoa e Reggina per il prestito, il profilo piace molto perché il francese – prima del grave infortunio – aveva dimostrato tutte le sue grandi doti, segnando tra l’altro contro la Reggina nella partita persa in casa dall’Avellino. E in Calabria Charpentier troverà un altro francese, un certo Menez…

Foto: Twitter ufficiale Avellino