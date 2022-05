Esclusiva: cessione Reggina, la fiducia cresce. I dettagli

Una corsa contro il tempo, quella per la cessione della Reggina. Confermiamo quanto raccontato nei giorni scorsi: c’era moderata fiducia per una svolta rapida, alla larga da lungaggini burocratiche. Aggiungiamo in queste ore: la fiducia cresce sempre più, l’ottimismo prevale su qualsiasi altra cosa. Nei riguardi della Reggina c’è stato subito un’attenzione importante con almeno tre o quattro manifestazioni d’interesse. Adesso i discorsi stanno andando avanti con un fondo inglese-americano che ha acquisito la documentazione necessaria e ha sciolto le riserve. Si procede in modo spedito, c’è una scadenza tra meno di un mese fondamentale per l’iscrizione al campionato. Contano i fatti, ma la nuova Reggina ha tutte le intenzioni di farsi trovare pronta.

Foto: Twitter Lega Serie B