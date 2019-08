Esclusiva: Cavese, preso l’attaccante Santarpia, verrà girato in serie D

La Cavese ha trovato l’accordo con l’attaccante Antonio Santarpia, un profilo promettente classe 2000, ex Benevento e che era stato seguito dal Foggia. Quasi sicuramente Santarpia verrà girato in serie D per fare esperienza.