Esclusiva: Catanzaro, in arrivo Atanasov dalla Viterbese

Il Catanzaro si rinforza in difesa. Il club calabrese è sul punto di formalizzare l’arrivo di Zhivko Atanasov, centrale bulgaro classe 1991, in scadenza di contratto con la Viterbese. Nel contratto dell’ex Juve Stabia è presente una clausola che gli permette di liberarsi dopo il 15 gennaio, con il Catanzaro che nelle ultime ore ha mosso passi importanti e decisivi per assicurarsi le sue prestazioni.