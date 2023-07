Esclusiva: Catanzaro, fatta per Krastev e Oliveri

Dopo la promozione in Serie B, il Catanzaro è pronto per il doppio per rinforzare la rosa a disposizione di Vivarini. Infatti, le Aquile hanno chiuso le operazioni per i trasferimenti di Dimo Krastev, difensore centrale classe 2003 dalla Fiorentina (che ha già esordito con la maglia della Nazionale maggiore bulgara), e di Andrea Oliveri, terzino classe 2003 dall’Atalanta. Entrambi i calciatori raggiungeranno Catanzaro con la formula del prestito secco.

Krastev è alto 195 cm ed ha un fisico già ben strutturato. Nato come centrocampista, negli ultimi anni ha arretrato il suo raggio d’azione diventando uno dei perni della Primavera allenata da Alberto Aquilani. Oliveri, invece, è reduce dall’ultima esperienza con la maglia del Frosinone con la quale ha conquistato la promozione in Serie A. Per lui pochi minuti in campo (appena 166′), ma di ottima qualità.

Foto: Twitter Catanzaro