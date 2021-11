Esclusiva: Catanzaro-Calabro, aria di addio. Toscano prima scelta ma serve accordo

Undici punti dalla vetta (Bari capolista) sono troppi per una squadra costruita con grandi sforzi economici e allestita almeno per lottare fino in fondo. E così il Catanzaro quasi sicuramente non ripartirà da Antonio Calabro: la fiducia è finita, il giro di perlustrazione relativa ad altri allenatori ne è la conferma.

La prima scelta è Mimmo Toscano, ancora sotto contratto con la Reggina, ma non ci sono gli accordi definitiva e ne sapremo di più nelle prossime ore. Ecco perché vanno tenuti in considerazione altri due nomi, quelli di Vincenzo Vivarini e Roberto Boscaglia.

Foto: Logo Catanzaro