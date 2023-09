Il Catania non si ferma e ha ormai chiuso un’operazione a sorpresa per la fascia destra. Si tratta di Devid Eugene Bouah, terzino svincolato classe 2001, cresciuto nelle giovanili della Roma e nell’ultima stagione a Reggio Calabria in Serie B. C’erano diverse offerte dalla categoria superiore per Bouah, ma il progetto ambizioso del Catania ha fatto la differenza. Siamo ai dettagli. Foto: logo Catania