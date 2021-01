Esclusiva: Castro, sorpresa Karagumruk. E’ atteso per le visite, i dettagli

Il Crotone non è mai stato seriamente in lizza, semplicemente perché Lucas Castro ha deciso di accettare la proposta del Karagumruk. Il suo addio alla Spal è scontato, Castro era stato accostato ad altri club fuori dall’Italia, ma ha ormai deciso di accettare la proposta del Karagumruk che si prepara ad accogliere un altro protagonista “italiano” dopo i vari Viviano, Biglia, Borini, Bertolacci e Zukanovic. Castro è atteso per le visite, potrebbe fare direttamente un anno e mezzo di contratto oppure fino a giugno con opzione. Più probabile la prima soluzione.