Esclusiva: Castagne, il Fulham in pressing. Ma lui vuole aspettare la Juve

Timothy Castagne spera fortemente di tornare in Italia, più precisamente alla Juve. E nelle ultimissime ore ci sono stati indizi importanti: il pressing di due club nei riguardi del Leicester, uno sicuramente del Fulham che vorrebbe chiudere l’operazione, l’altro dalla Francia. Ma Castagne vuole aspettare ancora, ci sono stati altri contatti con la Juve. E la Juve ha chiesto a Castagne di portare pazienza, oggi le priorità sono altre. La Juve ha avuto contatti anche con lo Spezia per Holm, un profilo che piace ma è possibile che si vada su un terzino più esperto e pronto come l’attuale specialista del Leicester. Ecco perché Castagne vuole aspettare ancora…

Foto: Instagram Castagne