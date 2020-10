Doppia e importante operazione in entrata della Casertana. E’ fatta per l’arrivo dal Pisa del centrocampista centrale Nicolas Izzillo, classe 1994, inseguito da diversi club di Serie C. Accordo raggiunto anche con l’attaccante svincolato Francesco Fedato, reduce da un’esperienza con il Gozzano dopo tanti trascorsi in Serie B.