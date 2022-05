Il Benevento ha chiuso malissimo in classifica, ennesima sconfitta contro la Spal. Settimo posto per una squadra che doveva lottare per la promozione diretta. Fabio Caserta barcolla, la sua posizione sarà valutata nelle prossime ore. In caso di ribaltone, idea Serse Cosmi tra i pochissimi profili valutati.

Foto: Twitter Benevento