Esclusiva: Casale, il Bologna avanza sempre più. I dettagli

Il Bologna è ancora alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Vincenzo Italiano. E il nome in orbita rossoblu è quello di Niccolò Casale. Dopo il sondaggio approfondito che vi avevamo anticipato questa mattina, i contatti sono andati avanti nell’arco della giornata. Il Bologna offre un prestito oneroso di un milione con diritto di riscatto che diventa obbligo per altri 7 milioni in caso di qualificazione europea (qualsiasi coppa). La Lazio chiede qualcosa in più per il prestito oneroso, ma si può andare fino in fondo.

Fonte: Instagram Casale