Esclusiva: Casadei, la Lazio rilancia. E chiede Veiga al Chelsea

Cesare Casadei, una storia infinita. Domenica scorsa vi avevamo anticipato che la Lazio avrebbe provato a chiudere, comunque ad avvicinarsi, entro 48 ore. La scadenza è oggi. E proprio oggi c’è stato un contatto diretto tra il club biancoceleste e Paul Winstanley, uomo mercato del Chelsea. La Lazio ha confermato il desiderio di chiudere a titolo definitivo con una formula che accontenti il Chelsea, partendo da una base da 13 milioni più bonus più percentuale da eventuale futura vendita. Il Torino resterà sempre in corsa fino a quando non ci saranno gli accordi definitivi, ma non aveva chiuso ieri e quindi deve aspettare. La Lazio si sente moderatamente fiduciosa, è un tormentone e va seguito. C’è di più: la Lazio ha chiesto informazioni per Renato Veiga, nome già segnalato nei giorni scorsi, disposta al prestito. Il Chelsea lo valuta 25 milioni, sul difensore centrale c’è forte anche la Juve (e non solo). E il ragazzo aveva espresso gradimento per l’eventuale destinazione bianconera.

Foto: sito Chelsea