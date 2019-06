Esclusiva: Caputo-Sassuolo, accordo. Pinamonti, patto Inter-Genoa. E Antenucci..

Ciccio Caputo e il Sassuolo sono completamente d’accordo. Scelta fatta, l’attaccante è sul punto di lasciare Empoli per restare in Serie A e mettersi a disposizione di De Zerbi. Ora si stanno decidendo le contropartite: sicuro il centrocampista Bandinelli, che Bucchi ha avuto a Benevento, tentativo (non semplice) per Frattesi, ma di sicuro si troverà una quadratura. Il Genoa ha perso la volata per Caputo, ma sta per vincere quella per Pinamonti: incontro in vista con l’Inter, operazione da 16-18 milioni. Conte avrebbe anche tenuto Pinamonti (che dovrà prolungare il contratto in scadenza) ma il patto e gli ottimi rapporti tra i due club consentiranno all’Inter di tenere il controllo della situazione. In Serie B assalto concreto del Benevento per Mirco Antenucci che ha un contratto con la Spal in scadenza nel 2020.

Foto Twitter Empoli