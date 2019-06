Esclusiva: Caputo, precedenza al Genoa. Il Sassuolo insegue. Le altre…

Ciccio Caputo ha messo il Genoa in cima alla lista e quasi sicuramente verrà accontentato. Tutto questo perché Andreazzoli gli ha già chiesto di aspettare prima di prendere altri decisioni e Caputo seguirebbe volentieri il tecnico che ha avuto a Empoli e che ritroverebbe a Genova. Nelle ultime ore per Caputo ha spinto molto il Sassuolo, ma il Genoa ha un vantaggio che intende conservare, la sorpresa dei giorni scorsi insomma si può materializzare. In lizza ci sono anche Spal e Parma, ma staccate.

Foto: Twitter ufficiale Lega A