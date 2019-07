Esclusiva: Caputo al Sassuolo, firma triennale entro venerdì. E Toljan (già in Italia) libera Lirola per la Fiorentina

Ciccio Caputo al Sassuolo, tutto confermato. Possiamo aggiungere, rispetto alla nostra anticipazione, che entro venerdì l’attaccante dell’Empoli firmerà il contratto che lo legherà al Sassuolo per le prossime tre stagioni, con le contropartite tecniche già concordate (Bandinelli e Frattesi in cima alla lista) che si metteranno a disposizione dell’Empoli. Intanto, come anticipato da più fonti, il terzino Jeremy Toljan è già in Italia e andrà in prestito al Sassuolo, accordo con il Borussia Dortmund. Una svolta che molto probabilmente permetterà di perfezionare gli accordi con la Fiorentina per il trasferimento in viola di Lirola.

Foto: twitter ufficiale Lega A