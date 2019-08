Esclusiva: Cancelo e il ballo dei terzini Juve

Ultimi giorni, caldissimi, del mercato inglese che chiude giovedì prossimo. Pep Guardiola ha chiesto al Manchester City di fare l’ultimo sforzo per Joao Cancelo, un profilo che ritiene indispensabile per la fascia destra. La Juve non lo ritiene incedibile, ma soltanto a patto che il cartellino non scende da una valutazione di 55 milioni. Il City sta provando in ogni modo a mettere Danilo nell’operazione, la Juve è apparsa titubante soprattutto se il cartellino dovesse essere valutato in modo eccessivo, ma si va avanti considerando anche il laterale brasiliano. La vicenda Cancelo va comunque seguita, per la fascia destra a Sarri piace da sempre Hysaj (non intoccabile a Napoli) e va tenuto in considerazione anche Darmian. Tutto questo perché la Juve potrebbe decidere di mandare a giocare Luca Pellegrini, ecco perché la necessità potrebbe essere quella di prendere uno specialista in grado di giocare sia a destra che a sinistra.

Foto: Twitter ufficiale Juventus