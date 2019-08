Esclusiva: Cancelo-City, Danilo-Juve. Strada in discesa e volontà reciproca

Certe trattative si commentano soltanto alla fine, ma ora è chiaro – come anticipato – che Fabio Paratici era a Londra anche per Cancelo e non soltanto per l’operazione Lukaku-Dybala. Un doppio, importantissimo, scambio che la Juve intende concretizzare. Paratici era partito dall’idea di cedere Cancelo per non meno di 55 milioni, ora ha accettato Danilo in contropartita, ma vuole chiaramente un conguaglio. E sta lavorando per risolvere tutti gli altri problemi, sapendo che giovedì prossimo il mercato in Inghilterra chiude. E ‘ comunque reciproca la volontà di Juve e City di arrivare alla definizione della trattativa.

Foto: twitter Juve