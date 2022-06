Esclusiva: Cambiaso, incontro Juve-Genoa. I dettagli. E l’Inter in attesa

È il giorno dell’incontro tra Juve e Genoa per parlare di Andrea Cambiaso. È la traccia di un paio di sere fa, la Juve prova a chiudere, l’Inter (fortemente interessata al ragazzo del 2000) in queste ore deve restare alla finestra per ovvii motivi. Soni stati fatti i nomi di tanti club su Cambiasso, qualcuno ha proposto anche un fritto misto senza senso, ora i riflettori sono sulla Juve che proverà a chiudere. Operazione da 3 milioni più bonus: almeno questa è la proposta considerato il contratto in scadenza tra un anno, con possibile inserimento di una contropartita tecnica (tra gli indiziati il difensore centrale Dragusin).

Foto: Twitter Genoa