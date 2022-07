Esclusiva: Cambiaso alla Juve, lunedì pomeriggio probabili visite e firma

Andrea Cambiaso alla Juve non è mai stata un’operazione a rischio. Ma ha vissuto momenti di stand-by dovuti alla situazione di Dragusin che prima ha accettato e poi si è concesso una fase di riflessione sul trasferimento al Genoa, ma la situazione si potrebbe sbloccare lunedì. Indipendentemente da Dragusin, ora le nuove visite di Cambiaso con relativa firma sono state programmate per lunedì pomeriggio, verranno confermate nelle prossime ore. Cambiaso le avrebbe dovuto effettuare una settimana fa, il rallentamento provocato da Dragusin non mette a rischio l’operazione perché qualora Dragusin dovesse ancora cambiare idea sul Genoa, allora eventualmente la Juve verserebbe i 6-7 milioni necessari.

Foto: twitter Genoa