Esclusiva: Calò al Cosenza, nuovo incontro e svolta in arrivo

Il Cosenza è partito molto bene in campionato, viaggia a punteggio pieno dopo due guidante e vuole ancora rafforzarsi. In mattinata c’è stato un incontro con il Genoa per il centrocampista centrale Giacomo Calò, sono state poste le basi e c’è ottimismo. Stasera nuovo summit tra i due club ore chiudere.

Foto: logo Cosenza