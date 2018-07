La Juve non vuole privarsi di Mattia Caldara, a maggior ragione se consideriamo che sta andando avanti la trattativa per il trasferimento di Daniele Rugani al Chelsea. Vanno però registrati due importanti sondaggi, quello del Borussia Dortmund e (a sorpresa) anche quello del Napoli. Ma per ora la Juve è massimamente concentrata sull’affare Rugani-Chelsea.

Foto: sito ufficiale Juventus