Esclusiva: Calafiori, via libera Roma. Vantaggio Cagliari, ci sono altri due club

Il ritorno di Spinazzola dopo il grave infortunio porterà Riccardo Calafiori a lasciare la Roma in prestito. C'è il via libera del club giallorosso, sarà l'esterno sinistro classe 2002 a decidere. E l'orientamento su Calafiori è oggi quello di andare al Cagliari dove avrebbe l'opportunità di giocare con una certa continuità, esattamente ciò che chiede. L'esterno sinistro piace molto anche al Verona che lo vorrebbe a ogni costo, ma – ripetiamo – la necessità di fare il titolare potrebbe essere un aspetto decisivo. Calafiori ha avuto apprezzamenti dall'Udinese e c'è stato un sondaggio esplorativo del Sassuolo. Intanto, il Cagliari – come anticipato – ha ormai definito le operazioni Lovato e Goldaniga, in attesa di Calafiori…