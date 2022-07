Esclusiva: Cagliari, sprint per Pajac e Franco Carboni

Il Cagliari si prepara a chiudere un doppio colpo per la fascia sinistra. Si tratta di Marko Pajac, classe 1993, e si tratterebbe di un ritorno in Sardegna dopo l’esperienza di Brescia. C’è fiducia anche per chiudere Franco Carboni, classe 2003, talento purissimo in arrivo dall’Inter prevedibilmente con la formula del prestito. Carboni era stato vicino al Verona, adesso il Cagliari confida di chiudere.

Foto: Twitter Cagliari