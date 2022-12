Esclusiva: Cagliari, piace Tachtsidis per il centrocampo

Il Cagliari ha vinto una partita importante contro il Perugia, era più di un bivio, e spera di rilanciarsi sempre più in classifica. Non è ancora tempo di mercato, ma qualche riflessione è stata fatta. Per il centrocampo piace Panagionis Tachtsidis, che Liverani ha allenato a Lecce. Il greco classe 1991 gioca negli Emirati con il Khor Fakkan, aveva lasciato il Salento nel 2019 per andare al Al-Fayha. Un nome da tenere in considerazione, a maggior ragione nel caso in cui dovesse uscire Nicolas Viola.

Foto: sito Lecce