Esclusiva: Cagliari, offerta per il difensore Castelletto

Il Cagliari cerca un altro difensore dopo aver raggiunto gli accordi per Palomino dell’Atalanta. Un nome caldo e a sorpresa è quello di Jean-Charles Castelletto, classe 1995 in forza al Nantes che ha ancora un lungo contratto con il club francese. La valutazione del cartellino è tra i 4 e i 5 milioni, il Cagliari sta trattando ma è un profilo a sorpresa da seguire per la difesa.

Foto: Instagram Castelletto