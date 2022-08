Esclusiva: Cagliari, Di Mariano e Falco sempre in lista

Il Cagliari ha accolto il difensore Dossena e l’attaccante Millico per le visite, ma chiuderà un paio di operazioni sugli esterni offensivi. A maggior ragione se dovesse andar via Pereiro. Conferme su Di Mariano e Falco, obiettivi già di fine luglio. Piace molto anche Aramu, che è nella lista del Genoa, in attesa di raggiungere un accordo definitivo sull’ingaggio.

