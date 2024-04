Esclusiva: Burdisso-Fiorentina ai titoli di coda. De Rossi lo apprezza

Nicolas Burdisso lascerà la Fiorentina alla fine della stagione. Il suo contratto era in scadenza, non ci sono margini per il rinnovo, una situazione abbastanza chiara già qualche settimana fa. Ora che ci avviamo alla conclusione del rapporto, la Fiorentina integrerà con calma il reparto dirigenziale con una figura che possa sostituire Burdisso. Quest’ultimo ha avuto qualche proposta, è un candidato per la Roma visto che ha un grande rapporto con De Rossi e di sicuro è nella lista dei papabili per il ruolo di direttore sportivo. Nella stessa lista giallorossa c’è Modesto e non solo, ma proprio l’eccellente rapporto con De Rossi può essere una certa a favore di Burdisso che intanto vive gli ultimi mesi di Fiorentina.

Foto: Instagram Burdisso