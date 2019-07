Esclusiva: Burak Yilmaz-Lecce, per ora nessuna missione. Ma fiducia intatta

Il Lecce è pronto a partire per la Turchia, ma almeno in questi minuti non è stata programmata alcun tipo di

missione per Burak Yilmaz. Proseguono i contatti con l’agente che ha ribadito il sì al club pugliese, in attesa

di trovare una soluzione con il Besiktas. I problemi al piede sembrano superati, anche se i salentini vorranno approfondire. E’ possibile che da lunedì’ ogni momento sia quello buono per perfezionare l’assalto, la fiducia resta

intatta. E’ chiaro che il Lecce non potrà spettare ancora a lungo.

Foto: Fanatik