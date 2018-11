Esclusiva: Bucchi-Benevento, valutazioni in corso. Gli scenari

Cristian Bucchi è a rischio. L’ennesima sconfitta del Benevento a La Spezia ha complicato la posizione dell’allenatore. Nelle prossime ore verranno fatte valutazioni approfondite e si deciderà se concedere un’altra partita oppure se procedere al cambio in panchina. In quest’ultimo caso il Benevento avrebbe Baroni ancora sotto contratto, ma i rapporti sono da verificare, visto che le parti non si sono lasciate bene. In caso di ribaltone, da tenere in considerazione soprattutto Massimo Drago, che aveva incontrato il club la scorsa estate, all’interno di una mini lista che comprende anche Novellino, Cosmi e Delio Rossi.

Foto: zimbio