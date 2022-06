Esclusiva: Brunori, forte scatto del Cagliari. Presto nuovo summit con la Juve

Matteo Brunori è reduce da una stagione straordinaria con il Palermo: 29 gol e un timbro indelebile sulla promozione. L’attaccante classe 1994 è tornato alla Juve per fine prestito, il Palermo vorrebbe riprenderlo in B, lui sogna di essere il vice Vlahovic. In realtà, c’è stato un altro scatto in serata del Cagliari, potrebbe essere quello decisivo. La valutazione del cartellino è di 5-6 milioni, il club di Giulini (che ha un ballo una mega operazione con il Monza, compresi Nandez e Joao Pedro) vorrebbe acquistarlo. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro con la Juve per arrivare alla totale quadratura, dopo quello che ha portato agli accordi per il giovane Di Pardo in rossoblù.

Foto: Twitter Palermo