Esclusiva: Brescia, piace il centrocampista Ladinetti

Il Brescia cerca rinforzi, ha bloccato il difensore Antonini del Taranto per la prossima estate e ha messo gli occhi su un centrocampista in forza al Catania. Si tratta di Riccardo Ladinetti, 23 anni tra pochi giorni, protagonista in passato con la Primavera del Cagliari e che ha fatto molto bene a Pontedera. Qualità e assist al servizio della squadra, adesso quello di Landinetti (che sta recuperando da un infortunio) è un profilo che il Brescia sta studiando in attesa dei prossimi passaggi.

Foto: sito Brescia