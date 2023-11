Esclusiva: Bremer, la Juve vorrebbe rinnovare fino al 2029

Gleison Bremer è reduce da un grande avvio di stagione, protagonista anche domenica scorsa a Firenze. E la Juventus ha assolutamente intenzione di blindarlo, non un anno in più rispetto all’attuale scadenza (2027), ma anche il desiderio di andare fino al 2029 completando l’accordo entro fine anno per poi ufficializzarlo. Anche 2028 con opzione, più o meno la stessa strada, la strada migliore per ammortizzare il grosso investimento fatto nell’estate 2022, oltre 50 milioni – se consideriamo i bonus – versati al Torino per regalare un nuovo difensore centrale a Max Allegri.

Foto: Instagram Bremer