Esclusiva: Brekalo, forte scatto dell’Hajduk Spalato

Dopo il naufragio della trattativa con la Dinamo Zagabria, il futuro di Josip Brekalo potrebbe essere, comunque, in Croazia. Sull’esterno in uscita dalla Fiorentina è piombato l’Hajduk Spalato che, dopo aver chiuso il ritorno di Ivan Perisic, vuole compiere un altro colpo per rinforzare il reparto offensivo. La trattativa prosegue, l’esterno viola ha già aperto al ritorno in patria. Situazione da monitorare in questi ultimi giorni di mercato. Intanto, oggi Brekalo non si è allenato in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter.

Foto: Instagram Brekalo