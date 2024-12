Esclusiva: Breda atteso a Salerno tra giovedì e venerdì

Roberto Breda viaggia spedito verso la panchina della Salernitana. In queste ore stanno per essere definiti gli ultimi dettagli, ma ormai ci sono gli accordi per un contratto fino a giugno con eventuale opzione. C’è di più: Breda è atteso a Salerno tra giovedì e venerdì, la scelta è fatta ben oltre la vicenda legata al direttore sportivo (Petrachi, come già raccontato, è in discussione) e porta a un altro ribaltone sulla panchina granata all’interno di una stagione molto complicata.

Foto: Sito Ternana