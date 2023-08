Esclusiva: Bonucci, altri contatti diretti con la Lazio. La deadline

Leonardo Bonucci lascerà la Juve nei prossimi giorni, non ha dato ancora una risposta all’Union Berlino, tutto questo perché in serata ci sono stati altri contatti diretti con la Lazio. C’è il via libera di Maurizio Sarri, adesso bisogna trovare gli accordi. E quindi bisogna viaggiare con prudenza fino a quando non arriveremo alla definitiva quadratura. Bonucci vorrebbe restare in Italia, ma devono esserci le condizioni giuste. Nel frattempo l’Union Berlino, fortemente interessato e in pressing da giorni, dovrà aspettare la decisione definitiva di Bonucci. Non trascorrerà troppo tempo, deadline di due o tre giorni al massimo. Di sicuro la Lazio è interessata, è inutile correre adesso: presto tireremo le somme.

Foto: Twitter Juve