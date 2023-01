Esclusiva: Bonfanti, importante offerta del Pisa. I dettagli

Nicholas Bonfanti è un attaccante di qualità, giovane (21 anni a marzo) e con colpi di spessore. A Modena sta facendo benissimo, i pretendenti non mancano. Su di lui hanno messo gli occhi un paio di club di Serie A (Salernitana e Sassuolo), ma attenzione ai club ricchi di B che vogliono fare un colpo già in questa sessione. Il Pisa cerca un attaccante di spessore, ha sondato i vari Moreo, Forte e La Mantia, ma ha preannunciato una proposta di 2,5 milioni al Modena per il cartellino di Bonfanti. Situazione da seguire.

Foto: Bonfanti Instagram