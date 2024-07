Esclusiva: Bonaventura, nessun viaggio a Riad. Il futuro è da scrivere

Giacomo Bonaventura aveva avuto già lo scorso gennaio, come raccontato, proposte dall’Arabia in vista di questa estate. Le sirene ci sono sempre, ma per il momento il centrocampista – libero da vincoli contrattuali – aspetta. E quindi non sono previsti blitz a Riad nelle giornata di domani. Bonaventura ha avuto proposte dall’Italia (Torino, sondaggio Monza, gradimento di Nicola a Cagliari) e vuole aspettare prima di aprire definitivamente agli arabi che lo stanno cercando.

Foto: twitter Fiorentina