Esclusiva: Bonaventura, l’Atalanta prepara un’offerta. Ma intanto il Benevento scatta

Giacomo Bonaventura sta mostrando la sua professionalità anche in questo finale di stagione, ma non ci sono troppi margini per una sua conferma al Milan. Dopo i sondaggi del Toro, nei prossimi giorni arriverà una proposta dell’Atalanta e si tratterebbe di un ritorno. Intanto, si è mosso a sorpresa l’ambizioso Benevento che ha messo sul piatto un importante biennale. Il Benevento continua a marcare Gervinho, ma deve trovare gli accordi con il Parma e per ora c’è distanza.

FOTO: Twitter Milan