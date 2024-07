Esclusiva: Bonaventura-Al Shabab, le cifre esatte e l’opzione

Giacomo Bonaventura alla fine ha accettato l’Al Shabab, dopo che nei giorni scorsi aveva rinviato il viaggio in Arabia perché aspettava di capire eventuali margini per un’altra esperienza in Italia. Ma dopo i contatti recenti, nessuna cosa concreta in Serie A. E così alla fine Bonaventura ha accettato l’Al Shabab anche perché è stata aumentata l’offerta: da 3,5 milioni a 4 milioni per una stagione con rinnovo automatico al raggiungimento del 67 per cento delle presenze. Adesso manca soltanto il via libera della Lega araba.

Foto: twitter Fiorentina