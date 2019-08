Esclusiva: Bolzoni può tornare a Palermo. E su Cissè-Bari…

Francesco Bolzoni ha un altro anno di contratto a Bari, ma non è detto che resti in Puglia. Il centrocampista sta valutando il suo futuro, è rimasto molto legato al Palermo e potrebbe anche accettare una proposta del club siciliano, partendo dal presupposto che Palermo non è mai serie D se non sulla carta. Aggiornamenti su Cissè: il Bari lo vuole, ma la trattativa è entrata in una pausa di riflessione, con possibile riapertura nei prossimi giorni quando il club pugliese potrebbe fare un’operazione in uscita nel reparto offensivo.