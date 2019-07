Esclusiva: Bologna, nuovi contatti per Obiang . E Nicolas Dominguez…

Pedro Obiang resta un nome in bella evidenza sulla lista del Bologna. Una pista che vi abbiamo anticipato lo scorso 20 giugno, anche nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti. Il classe ’92, ex Sampdoria, è un vecchio pallino di Walter Sabatini, lo reputa il profilo giusto per il centrocampo rossoblù. E il Bologna vuole andare fino in fondo con il West Ham per regalare a Mihajlovic un innesto di qualità e quantità. L’alternativa si chiama Nicolas Dominguez, centrocampista argentino classe 1998 di proprietà del Velez Sarsfield.

Foto: Daily Express