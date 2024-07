Esclusiva: Bologna, chieste informazioni per Sutalo

Un’altra giornata a sfogliare la margherita: Hummels sì o no, fin qui la risposta al Bologna non è arrivata e la situazione può sempre cambiare fino a quando il club rossoblù avrà la forza di aspettare. Ma il Bologna sta studiando nuove soluzioni: vi avevamo parlato di Bijol, la richiesta dell’Udinese è di 15 milioni più bonus, ma in serata ci sono stati contatti per Josip Sutalo, difensore centrale classe 2000 dell’Ajax che piace molto a Sartori e che è stato osservato recentemente. Il club olandese lo ha pagato circa 20 milioni la scorsa estate prelevandolo dalla Dinamo Zagabria, non è intoccabile nello scacchiere di Farioli, il Bologna sta valutando a maggior ragione se Hummels prendesse ancora tempo.

foto: Instagram Sutalo