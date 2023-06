Esclusiva: Boloca, con la Lazio anche il Genoa. La richiesta del Frosinone

Daniel Boloca ha fatto un grande campionato in Serie B, uno degli artefici della promozione del Frosinone. Vi avevamo parlato della Lazio che lo apprezza molto e che lo ha inserito in una lista per il centrocampista che ha Gedson Fernandes come priorità. Ma il profilo del classe 1998 piace molto anche al Genoa che vorrebbe fare una proposta. Per il Frosinone Boloca non è incedibile, ma servono almeno 7-8 milioni più bonus per portarlo via.

Foto: Twitter Frosinone